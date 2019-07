Geen faillissementsonderzoek nodig, pand MC Slotervaart mag verkocht worden

AMSTERDAM - Er hoeft geen extra onderzoek gedaan te worden naar het faillissement van het MC Slotervaart in Amsterdam, dat heeft de rechter zojuist besloten. Daarmee lijkt de weg vrij voor een verkoop van het pand aan vastgoedbedrijf Zadelhoff.

De rechter heeft namelijk ook besloten dat de curatoren niet opnieuw met de gemeente Amsterdam in gesprek hoeven over de verkoop van het pand.

"Net als de rechter-commissaris concludeert de rechtbank in hoger beroep dat een faillissementsonderzoek niet op zijn plaats is. Zo'n onderzoek zou niet in het belang zijn van de schuldeisers nu de curatoren vastgoedbedrijf Zadelhoff bereid hebben gevonden een zogenaamd 100%-akkoord te financieren", schrijft de rechtbank.

Zadelhoff wil het pand kopen voor 45 miljoen euro. Met dat bedrag kunnen de curatoren alle schuldeisers van het failliete ziekenhuis betalen. De gemeente heeft een veel lager bedrag geboden, volgens de curatoren zeker tin miljoen te weinig om alle schulden af te kunnen lossen. Het bod van de gemeente werd al afgewezen.

De curatoren hebben duidelijk hun voorkeur uitgesproken voor de constructie met Zadelhoff. Maar de gemeente wil die overname koste wat kost voorkomen. Bij een aankoop door het vastgoedbedrijf zou het ziekenhuispand deels in handen komen van oud-eigenaren Loek Winter en Willem de Boer. Onder leiding van Winter ging het ziekenhuis eind vorig jaar failliet.

Volgens een van de curatoren hoeft de gemeente niet te vrezen voor de deal met Zadelhoff. Afgesproken is dat Winter en De Boer al hun aandelen van het ziekenhuis overdragen aan Zadelhoff, die aandelen zouden ze pas weer terugkrijgen als uit het oorzakenonderzoek naar het faillissement zou blijken dat hen geen blaam treft.

Recht van erfpacht

Het college van burgemeester en wethouders kan nog een uiterste poging doen om de verkoop tegen te houden. Er kan een nieuwe procedure gestart worden om het recht van erfpacht te beëindigen. Het is nog niet duidelijk die uitzonderlijke maatregel ingezet gaat worden.