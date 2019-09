Strijd om de kijker: Jan Smit wint nipt van Linda de Mol

HILVERSUM - Met de start van het nieuwe televisieseizoen kijkt menig televisiemaker met klamme handjes uit naar de kijkcijfers. Op zaterdagavond strijden de twee Noord-Hollandse televisie-iconen Jan Smit en Linda de Mol dit seizoen om de kijker. De Volendammer trok gisteravond aan het langste eind, want het door hem gepresenteerde programma Beste Zangers trok meer kijkers dan Ik hou van Holland.

Naar het zangprogramma op NPO 1 keken volgens Stichting KijkOnderzoek 1.191.000 mensen. Daarmee trok het een luttele 8.000 kijkers meer dan Ik hou van Holland, het voormalige RTL4-programma van en met Linda de Mol dat met haar is meeverhuisd naar SBS6.

De programma's staan op plaats twee en drie van de Dag Top 25. Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur (ruim 1,5 miljoen). Kassa, op plek vier in de lijst, was het laatste programma dat qua kijkcijfers de miljoenengrens wist te passeren.

Dancing with the Stars, dat na tien jaar afwezigheid terugkeerde op RTL 4, trok net iets minder dan een miljoen kijkers, namelijk 976.000. De dansshow waaraan voormalig Paralympisch snowboarder Bibian Mentel dit seizoen deelneemt, sluit daarmee de top vijf af.