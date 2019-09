Isa (10) zwemt met gemak ruim 5000 euro bij elkaar voor onderzoek naar kanker

MUIDEN - De 10-jarige Isa Lakeman uit Bussum heeft 5107 euro bij elkaar gezwommen voor onderzoek naar kanker. Met succes legde zij vandaag tijdens het evenement Swim to Fight Cancer in Muiden een traject van 500 meter af.

"Toen ik hiervan hoorde, wilde ik meteen meedoen. Mijn oma is laatst overleden aan kanker en het was te laat ontdekt, er kon niets meer gedaan worden", verklaart Isa haar enthousiaste inzet. Ze voelt zich dan ook als een vis in het water: "Ik heb 5 zwemdiploma's: A, B, C , zwemvaardigheid en survival."

Ook haar vader Gerard Lakeman is trots. "Isa heeft het zo goed gedaan en natuurlijk veel geld opgehaald. Ze heeft zich honderd procent ingezet, echt onwijs knap!"

Aan de Gooise Meren-versie van de landelijke actie Swim to Fight Cancer deden in totaal 216 zwemmers mee. Hun 4528 donateurs brachten bij elkaar 124.748 euro op. Isa Lakeman had met 5107 euro het hoogste sponsorbedrag.