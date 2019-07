Mirella en Zeger zwemmen voor Swim to Fight Cancer in Hoorn: "Je hoopt dat de ziekte ooit te genezen is"

HOORN - "Het is een doel dat dicht bij ons ligt, we kennen veel mensen die vechten of hebben gevochten tegen de ziekte kanker", vertelt Mirella aan NH Nieuws. Morgen doet ze samen met haar man Zeger mee aan het evenement Swim to Fight Cancer. Met als doel om met de zwemtocht zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker.

Vijf jaar geleden overleed de schoonmoeder van Mirella aan kanker. "Het was een heftige tijd voor ons. We kregen het te horen toen ik hoogzwanger was van onze eerste dochter en toen ik zwanger was van onze tweede dochter kwam ze te overlijden." Mirella had altijd een goede band met haar schoonmoeder. "We belden veel met elkaar en zagen elkaar ook veel."



Melanoom

Maar daar houdt het niet op voor het echtpaar. Ook twee goede vriendinnen vechten tegen de ziekte. En Mirella zelf heeft een melanoom gehad tijdens haar tweede zwangerschap. "We waren er op tijd bij, dus alles is goedgekomen."



De twee zwemmen morgen met een team van zeven mensen. Ze hopen met hun geldinzameling een steentje bij te kunnen dragen voor onderzoek naar kanker. "Uiteindelijk hopen we dat de ziekte te genezen is en we zo de dierbaren bij ons kunnen houden."

Niet getraind

Mirella en haar man Zeger zijn veel bezig met sporten, door hun eigen sportbedrijf, en zien dus niet echt op tegen de zwemtocht, ook al hebben ze niet heel intensief gezwommen van tevoren. "Iemand die ziek wordt, wordt ook niet van tevoren getraind. Dus wij gaan dit gewoon doen. Voor mij geldt: ik loop daarna het water weer uit en mijn leven gaat gewoon weer verder."

De zwemtocht van Swim to Fight Cancer begint morgen om 14.00 uur, vanaf het Baatland in Hoorn.