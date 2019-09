Nieuwe stichting wil Drafcentrum redden: "Dit hoort gewoon bij Alkmaar"

ALKMAAR - Er gloort hoop aan de horizon voor Drafcentrum in Alkmaar. Er is een nieuwe stichting opgericht om de in financiële nood verkerende drafbaan van de ondergang te redden. Kees de Groot ziet toekomst voor de drafbaan en wil het Drafcentrum nieuw leven inblazen. "Ik ben van jongs af aan al een liefhebber. Mijn vader traint is al jaren paardenliefhebber. De draverij zit in ons bloed."

Op tweede Paasdag werden de laatste koersen op de drafbaan verreden en daarna werden de wedstrijden stil gelegd. De grote vraag was of er ooit nog gedraafd zou worden op de historische baan. Een langdurige rechtszaak, die te maken had met de verkoop van de drafbaan in Hilversum in 1997, werd verloren. Het gevolg is dat de vorige stichting met een claim van een miljoen euro is blijven zitten.

"Maar de nieuwe stichting begint met een schone lei", vertelt Robin Goudsblom. Hij is door Kees gevraagd om ook de kar te trekken voor de nieuwe stichting exploitatie drafbaan Alkmaar en hoefde daar niet lang over na te denken. "Ik ben ervan overtuigd dat er een toekomst is voor de draverij. Er is hier een lange historie en er zijn heel veel liefhebbers die de paardensport een warm hart toedragen."

Op 6 oktober wordt er weer gedraafd op het Drafcentrum in Alkmaar. Dan wordt de langste koers van Europa, met een afstand van 4,5 kilometer, verreden. Ook is er een sprintkampioenschap. "Voor de hele drafsport is het belangrijk dat deze baan blijft bestaan. Op banen zoals in Wolvega en Duindigt starten de betere paarden. En de paarden in deze omgeving zijn aangewezen op deze baan. En die moeten wel blijven koersen anders vertrekken ze naar het buitenland of nog erger. Dat willen we niet", aldus Kees de Groot.

Heropening

"Gelukkig zijn er veel mensen die ons die gunnen en ons de kans geven om dit te doen", vervolgt Kees. "We hebben al flink wat sponsoren. In de toekomst willen we de hele accommodatie verder gaan exploiteren maar voorlopig gaat het de goede kant op." Bij de koersen op 6 oktober mag iedereen gratis naar binnen. "Dat hoort ook bij een heropening als ik het zo mag noemen. Dus noteer het in je agenda dan gaan we er een prachtige dag van maken."