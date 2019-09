Wethouder Haarlemmermeer: 'Schiphol 's nachts sluiten'

SCHIPHOL - Wethouder Jurgen Nobel (VVD) van Haarlemmermeer wil dat Schiphol 's nachts dichtgaat voor het vliegverkeer. Dat schrijft Nobel, die sinds januari wethouder is van luchthavenzaken, in een opiniestuk in Het Parool. Nobel heeft het afgelopen half jaar met voor- en tegenstanders van Schiphol gesproken en wil aaneengesloten periode van rust in de nacht.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Nobel schaart zich achter de plannen van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat die vanaf 2021 weer een groei van vluchten op Schiphol wil toestaan. In ruil daarvoor moeten luchtvaartmaatschappijen ervoor zorgen dat de hinder voor de omgeving afneemt.

Wethouder Nobel schrijft in zijn opiniestuk over de ontmoetingen met inwoners van Haarlemmermeer die hij de afgelopen maanden heeft gehad. Hij sprak daar met mensen die zich zorgen maken om de toenemende geluidshinder en de uitstoot van vliegtuigen. Maar volgens Nobel zijn er ook veel inwoners die hun schouders ophalen en de overlast voor lief nemen.

Ultrafijnstof

Voor de zomer presenteerde het RIVM een rapport over de gevolgen van ultrafijnstof rondom de luchthaven. Vooral kinderen en astmapatiënten hebben meer last van luchtwegklachten, zoals kortademigheid. Nobel heeft de minister gevraagd actie te ondernemen. Hij wil landelijke normen en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Nachtvluchten

Nobel maakt zich zorgen over de klachten die hij krijgt over de verstoorde nachtrust onder zijn inwoners en pleit nu voor een nachtsluiting van Schiphol. Nobel: "Het belangrijkste aan een nachtsluiting is dat er een aaneengesloten periode van rust is en dat er een rustige afbouw en opbouw van de nacht is. Ik kan me zo voorstellen dat je het vliegverkeer vanaf half twaalf in de avond langzaam terugschroeft en dat je het vanaf half zeven weer langzaam opvoert. De nachtvluchten moeten daarbij niet verschoven worden naar de randen van de nacht."

De wethouder wil wel zeker weten dat er geen economische schade volgt op zo'n nachtsluiting, maar denkt dat dat probleem opgelost kan worden door vluchten te verplaatsen naar andere luchthavens. Een van die luchthavens die Nobel noemt is Lelystad Airport. De opening van de omstreden vakantieluchthaven is al drie keer uitgesteld. Volgende week gaat de Tweede Kamer weer met minister Van Nieuwenhuizen in debat over de toekomst van Lelystad Airport.