Onvrede over plan voor tunneltje tussen Beverwijk en Velsen-Noord: "Veel te gevaarlijk"

VELSEN-NOORD - Als het aan de provincie ligt gaat de gelijkvloerse oversteek bij de stoplichten op de Velsertraverse vanaf 2021 verdwijnen. In plaats daarvan moeten fietsers en voetgangers van Velsen-Noord naar Beverwijk en andersom gebruik gaan maken van een onderdoorgang. Tot groot ongenoegen van omwonenden en lokale partijen: "In zo'n tunnel ziet niemand je, en dan kan er van alles gebeuren."

De provincie wil er met de voet-fietsonderdoorgang voor zorgen dat de stoplichten overbodig worden, waardoor de verkeersveiligheid en doorstroming toenemen. Volgens de tegenstanders van het plan is dat overdag een prettige bijkomstigheid, maar 'wordt er ook 's avonds en 's nachts gefietst'. "En dan is de huidige situatie veel veiliger", aldus Marjan Tamis van Wijkplatform Velsen-Noord. "In zo'n tunnel komen hangjongeren, dealers, afval. En dat willen we niet."

Tamis legt uit waarom ze niet tevreden is met het plan van de onderdoorgang:



Volgens raadslid Peter Stam van Velsen Lokaal durven veel mensen niet door een tunnel te lopen of fietsen. "Oude mensen, die bijvoorbeeld met hun rollator naar de markt gaan. Als zij door zo'n tunnel worden geïsoleerd vind ik dat onacceptabel. En ik denk gewoon dat het te gevaarlijk is."

De provincie verwacht dat het niet zo'n vaart zal lopen en voorziet minder problemen. In een brief aan de bewoners wordt ook bewust niet gesproken over een tunnel. "Een onderdoorgang blijft op straatniveau, terwijl een tunnel veel dieper gaat. Bovendien is de onderdoorgang die wordt gebouwd ruimer en lichter dan een tunnel."

Bijeenkomst

Wel worden de bezwaren van de bewoners en raadsleden meegenomen bij een informatiebijeenkomst op 16 september. "Op dit moment onderzoeken we mogelijkheden die de zorgen (voor een deel) weg zouden kunnen nemen", zo staat in de brief. "Die plannen worden op de informatieavond besproken."

Geïnteresseerden kunnen dan ook 'hun wensen kenbaar maken'. Iets wat volgens raadslid Alex van Luijn van Samen Beverwijk ook zeker gaat gebeuren. "Mensen willen inspraak over hun veiligheid, en die moet serieus genomen worden."

Stam en Van Luijn gaan er naar eigen zeggen alles aan doen om de tunnel tegen te houden: