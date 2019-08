Oversteekplaats in Beverwijk geeft bewoners kopzorgen: "Er is al iemand om verhuisd"

BEVERWIJK - Fietsers die er moeten oversteken ervaren De Meerlanden in de wijk Broekpolder als een autoracebaan. De oversteekplaats, zonder verkeerslichten of zebrapad, is fietsers en voetgangers al langer een gruwel. Maar met het begin van het nieuwe schooljaar in aantocht, trekken ouders nog maar eens aan de bel.

"Het is niet te doen", zeggen de meeste voorbijgangers. "Er wordt veel te hard gereden, echt heel gevaarlijk."

Manja van Alphen uit Uitgeest fietst bijna dagelijks naar haar dochter in Beverwijk om op de kleinkinderen te passen. Elke keer weer haalt ze opgelucht adem als ze de andere kant van De Meerlanden heeft bereikt. "Je staat echt een hele tijd te wachten. Er is geen automobilist die je voor laat gaan. En als er dan een gaatje is, moet je echt ogen in je achterhoofd hebben. Links kijken, rechts kijken. Ik ben steeds blij als ik aan de overkant ben."

Rotonde

Volgens een man die er hardloopt heeft de snelheid waarmee auto's voorbij razen te maken met de even verderop gelegen rotonde. "Als je de rotonde afkomt, zie je opeens een strook asfalt voor je liggen. Dat nodigt uit om gas te geven. Dan is het voor fietsers en voetgangers echt oppassen geblazen. Hier komt nog bij dat de begroeiing in de berm heel lang is. Daardoor hebben automobilisten geen goed zicht."

Een vrouw die haar kinderen weg heeft gebracht, staat al minuten te wachten om over te steken. "Zo gaat het elke dag. Heel vervelend. Mijn kinderen zijn nog klein. Ik haal en breng ze. Maar ik ken een vrouw met grotere kinderen die is verhuisd omdat ze ze niet zelfstandig durfde te laten oversteken."

Verkeerslichten

De oplossing is volgens hen simpel. Verkeerslichten zouden het probleem oplossen. Maar een woordvoerder van de gemeente Beverwijk laat weten dat dit geen optie is. "De oversteek is te dicht bij de rotonde de Watermolen. Een rood licht zou op zulke momenten voor een rij wachtende auto's zorgen tot op de rotonde, waardoor het verkeer helemaal vastloopt."

De woordvoerder wijst op een alternatief. "Als mensen de oversteek niet veilig genoeg vinden: verderop richting de viaduct is een fiets- en voetgangersoversteek met verkeerslichten."