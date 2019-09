Verenigingsleven 't Zand probeert het dorp aan de glasvezel te krijgen: "Maak van kern geen buitengebied"

'T ZAND - Sportverenigingen en instellingen in 't Zand gaan binnenkort de deuren langs om medebewoners te overtuigen voor glasvezel te gaan. Een eerdere poging strandde omdat in de rest van de gemeente niet genoeg deelnemers waren. Voor de clubs is het naast een financiële vergoeding vooral om de toekomst van het dorp te doen.

"Eerlijk is eerlijk, we krijgen een vergoeding en dat is bij minder subsidie vanuit de gemeente hartstikke mooi. Maar de tweede reden is belangrijker", vertelt Bas Veul, voorzitter van het veldvoetbal bij Geel/Zwart, "We zijn een hartstikke actief dorp. We willen dat de jeugd hier blijft, dat het voor ouders aantrekkelijk is om hier te wonen en dan is snel internet essentieel."

Het is niet de eerste keer dat de verenigingen zich inzetten voor glasvezel. In februari 2017 gingen ze ook al de deuren langs. Toen lag de noodzaak vooral in het buitengebied waar ondernemers amper konden werken door het tekort aan MB's dat over de lijn kon. Bij dat gemeentelijke project werd elders de drempel van 40 procent aan deelnemers niet gehaald.

"Daar komt het nu voor elkaar", zegt Gerard Schouten van Dorpsraad 't Zand, "En dan zul je zien dat we in het dorp géén snel internet krijgen. Ons motto is daarom ook: 'Maak van de kern niet het nieuwe buitengebied'." Ondertussen worden in de kantine de folders verdeeld. Ook vrijwilligers van korenmolen De Hoop krijgen een stapel mee.

Stuk voor stuk

"We gaan nu de dorpen, iedereen stuk voor stuk benaderen", vertelt Cor Posthumus van Beemster Schagen die het project coördineert. "Zo'n 30 procent van de adressen moet mee doen. In 't Zand zijn dat er ongeveer 1000 dus er moeten 300 adressen mee doen. Vorige keer haalden we hier 40 procent dus we hebben goede hoop."

Als er genoeg mensen mee doen kan de glasvezel er vlot liggen, denkt Posthumus: "We zitten hier al om de hoek, in het buitengebied. Aan het einde van het jaar zou er dan al actie kunnen zijn zodat er begin volgend jaar de eerste aansluitingen zijn."