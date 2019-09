Isa (10) zwemt recordbedrag bij elkaar voor onderzoek naar kanker: "Ik doe het voor oma"

BUSSUM - "Mijn oma heette Annemarie en was superlief, stond altijd voor je klaar en was echt de beste oma die je zou kunnen hebben", zo vertelt de Bussumse Isa Lakeman. Haar oma is een paar maanden geleden overleden aan kanker en nu zwemt Isa komend weekend de longen uit haar lijf tijdens Swim to Fight Cancer.

Ze weet nog precies het moment dat haar moeder vertelde dat oma kanker had. "Ik kwam uit school en mijn moeder zei: 'kom, we gaan zo even naar oma toe'. En toen wilde ik wat voor haar maken, maar toen ze zei dat oma in het ziekenhuis lag."

'Oma was de beste'

De kanker werd veel te laat ontdekt, waardoor oma snel overleed. "Ik mis haar heel erg, in al die dingen ze met ons deed. Oma was gewoon de beste", vertelt ze met een brede lach.

Isa hoefde dan ook niet lang na te denken toen ze hoorde over het evenement Swim to Fight Cancer. Ze moest en zou meedoen. "Ik moest maar aanzien hoe het slechter ging en ik kon er zelf niets aan doen. Dat vond ik heel vervelend en nu kan ik er eindelijk wat aan doen. Voor alle andere mensen die het ook hebben."

De hele zomer is er flink getraind en ook de sponsorbedragen liepen gestaag binnen. Met hulp van haar ouders heeft ze op dit moment het meeste geld opgehaald van iedereen: 4.800 euro. Een leuke eer, maar ze heeft een veel groter doel voor ogen. "Het maakt niet uit wie je sponsort, want het gaat allemaal naar kankeronderzoek. Het is zo'n rotziekte, dus ik zou zo blij zijn als niemand er meer dood aan hoeft te gaan", zo besluit ze.