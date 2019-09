Acteur Jeroen Krabbé: "Ik ben een waanzinnige planner"

AMSTERDAM - Jeroen Krabbé is een multi-talent. Hij is acteur, regisseur, schilder en kan ook nog presenteren. Al deze vaardigheden zitten hem niet in de weg, want, zo zegt hij zelf: "Ik ben een waanzinnige planner."

Biografie



Naam: Jeroen Krabbé



Geboren: Amsterdam, 5 december 1944



Beroep: acteur, regisseur, kunstschilder, presentator



Erelijst: Gouden Kalf (1996), NFF Publieksprijs (1998), Filmfestival Berlijn, Der Blaue Engel (1998)

"Ik heb een agenda waar ik alles in schrijf", zegt Krabbé. "Soms neem ik een hele week niets aan, omdat ik weet dat ik die week moet besteden aan schilderen. Dan ga je staan voor een doek en dan moet je maar afwachten of het iets wordt, of je inspiratie krijgt. Maar ik scheid die dingen totaal. Als ik van het een in het ander stap, bestaat het schilderen niet meer, of het acteren bestaat niet meer."

Mooiste plekken

Schilderen doet Jeroen Krabbé graag op locatie. Als acteur, en nu ook als presentator, komt hij op de mooiste plekken, dus dat is mooi meegenomen. Zijn schilderspullen nam hij voor het eerst mee naar Vanuatu, in de Stille Zuidzee.

Krabbé: "Daar moest ik twee maanden naartoe voor een film. En ik wist dat ik het waanzinnig zou gaan vinden. Toen bleek ook dat bij die productie de regisseur ruzie kreeg met de hoofdrolspeelster. Dus toen had ik wel veel vrij en kon ik de bush in met mijn doeken."

Voor de Bond-film The Living Daylights zat hij in Marokko. daar maakte hij een hele serie aquarellen. Toen merkte Krabbé "dat waar de acteur naartoe ging, de schilder gratis meereisde. Je hebt altijd dagen waarin je niets te doen hebt, of ik zat uren in mijn trailer te wachten. Dan zat ik te schilderen."

De James Bond-film was voor Jeroen Krabbé een grote droom die uitkwam. Zijn rol in de Nederlandse film 'De Vierde Man' was ook in Engeland en Amerika niet onopgemerkt gebleven. Krabbé kreeg een telefoontje uit Londen waarin hem een rol werd aangeboden. Dat bleek te gaan om een film van James Bond.

Hij moest verschijnen op het kantoor van Cullie Broccoli, de baas van de Bond-films. "Ik dacht, die rol krijg ik toch niet, dus ik hoef niet leuk of charmant te doen." Maar hij had het bij het verkeerde eind: de rol was wel degelijk voor hem. Nog in verwarring keerde Jeroen Krabbé terug naar huis. Daar heerste grote euforie: "De jongens hadden de reacties die ik ook eigenlijk had: die sprongen op en neer en gilden het uit van plezier."

