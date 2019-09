Opnieuw paraglider gewond: beiden Duitse toeristen

HEEMSKERK - Opnieuw is een paraglider vandaag gewond geraakt bij een val in de duinen. Het gaat net als eerder vanochtend in Wijk aan Zee om een Duitse toerist.

Dat meldt de KNRM Wijk aan Zee aan NH Nieuws. Net als zondagochtend ging het mis bij een val in het duingebied. Dit keer werd ook het traumateam (MMT) opgeroepen naar Heemskerk, zo vertelt een woordvoerder. "De man is daarna met assistentie van een trauma-arts vervoerd naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam", aldus de woordvoerder.

Het is nog niet duidelijk hoe de twee paragilders ten val konden komen.