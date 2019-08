Voorlopige uitslag onderzoek: hierdoor stortte het dak van het AZ-stadion in

Middelkoop: "Het dak is ingestort doordat de harde wind het dak naar beneden drukte. Er waren die dag opwaartse windkrachten, maar ook neerwaartse en de dakconstructie was niet ontworpen en berekend op die laatste - een turbulente luchtstroom. De wind kwam uit zuid-westelijke richting en stormsnelheid was hoog, maar er is al eens eerder een storm geweest die twee keer zo hard was."