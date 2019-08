Driekwart van dak AZ-stadion wordt gesloopt én uitgebreid: "Daarna beter bestand tegen wind"

ALKMAAR - Het grootste deel van het dak van het AZ-stadion, ongeveer driekwart, wordt gesloopt en er komt een nieuw dak op. Dat vertelt AZ-directeur Robert Eenhoorn zojuist in een persconferentie in het Alkmaarse AFAS-stadion. Het stadion wordt volgens hem ook uitgebreid, zodat het beter bestand is tegen de wind. "Dat is sneller en een betere oplossing dan repareren."

Eenhoorn staat de pers op dit moment te woord. "Het stadion is onveilig gebleken." Dit wordt onderbouwd door een presentatie van Erik Middelkoop van het Advies en Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Hij gaf een toelichting over hun bevindingen na de instorting. "Er is heel veel misgegaan tijdens het bouwproces."

Het 'knap herstellen' van het dak is volgens Eenhoorn een te lang proces. Dus wordt de meerderheid van het dak vernieuwd. Hij gaat met slopers in gesprek over hoe lang dit proces van het slopen van het dak gaat duren. "Maar ik wil hier weer zo snel mogelijk spelen", aldus de directeur. Hij heeft het ook over 'comfort verbeteren'; "Om het stadion beter bestand te maken tegen de wind."



