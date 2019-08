Beveiligers willen zondag staken: Schiphol vandaag naar rechter

SCHIPHOL - Luchthaven Schiphol spant vandaag een kort geding aan tegen vakbond FNV om werkonderbrekingen op zondag van de beveiligers tegen te houden. FNV en Schiphol liggen overhoop over een aanbesteding voor nieuwe beveiligingsbedrijven. De rechter zal vanmiddag of vanavond beslissen of de beveiligers mogen staken.

Om 12.00 uur loopt het ultimatum af dat FNV aan Schiphol gaf om akkoord te gaan met de eisen van de vakbond voor de aanbesteding van nieuwe beveiligingsbedrijven. Vanaf volgend jaar gaat Schiphol op zoek naar nieuwe bedrijven om de securitycontroles uit te voeren. FNV wil dat Schiphol zich daarvoor aan de CAO particuliere beveiliging houdt.

Een woordvoerder van Schiphol laat NH Nieuws weten dat de luchthaven zich aan de Europese aanbestedingswetgeving moet houden. Daarin staat dat niet voor een specifieke CAO mag worden gekozen, dus ook niet aan de eis van FNV dat de CAO particuliere beveiliging in die nieuwe aanbesteding wordt opgenomen.

Geen stakingsrecht

FNV vreest dat Schiphol voor beveiligingsbedrijven gaat kiezen die een CAO hanteren met minder zekerheden en lagere beloningen. Volgens de woordvoerder van Schiphol is dat onzin en kiest de luchthaven voor kwaliteit en niet voor lage kosten. De woordvoerder laat NH Nieuws weten dat er vanmiddag of vanavond een kort geding volgt, omdat FNV volgens hem ten onrechte naar het stakingsrecht grijpt.

Zondag werkonderbrekingen

FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg wil dat zondag al de eerste werkonderbrekingen worden gehouden. Intussen loopt er vanmiddag nog een ultimatum af: de vakbonden, waaronder FNV, hebben KLM tot 17.00 uur gegeven om in te gaan op de eisen voor hoger loon in de nieuwe CAO voor het grond- en cabinepersoneel. KLM heeft de bonden gisteravond een nieuw loonvoorstel gedaan. De bonden beraden zich daar nog over.