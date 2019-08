FNV: Vrijwel zeker volgende week acties op Schiphol

SCHIPHOL - De kans is zeer groot dat zowel beveiligers op Schiphol als grondpersoneel volgende week actie gaan voeren op de luchthaven. Schiphol en KLM hebben nog tot vrijdagmiddag om op de eisen van vakbond FNV in te gaan, "anders staan acties niks meer in de weg", aldus campagneleider Joost van Doesburg.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De klok tikt voor KLM en Schiphol, op vrijdag verstrijken twee ultimata: om 17.00 uur moet KLM laten weten of ze akkoord gaan met de hogere looneisen voor het grondpersoneel en Schiphol moet de bonden al om 12.00 uur laten weten of ze akkoord gaan om ook vanaf volgend jaar de cao voor Particuliere Beveiliging te handhaven.

Lees ook: Beveiligers Schiphol dreigen met acties in brandbrief over arbeidsvoorwaarden

FNV vreest dat de beveiligers op Schiphol er vanaf 2020 op achteruit gaan als de luchthaven haar plannen doorzet om de werknemers met een andere cao aan het werk te zetten. Schiphol zou van plan zijn met nieuwe bedrijven in zee te gaan en hen een contract te laten tekenen onder de cao Evenementenbeveiliging. Volgens FNV biedt deze cao minder zekerheid en een veel lagere beloning en kunnen bedrijven hun diensten goedkoper aanbieden.

KLM

Voor KLM geldt dat de bonden het loonbod in de cao-onderhandelingen veel te mager vinden. De vakbonden willen pas weer om tafel met de luchtvaartmaatschappij zodra zij hen tegemoet komen. KLM zegt niks van de reactie van de vakbonden te snappen. KLM zegt een nieuw en verbeterd voorstel te willen bespreken, maar dat de bonden dat hebben afgeslagen en in plaats hiervan voor acties lijken te kiezen.

Niet in de zomer

Volgens FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg zouden acties in de zomermaanden van de rechter niet hebben gemogen, vanwege veiligheidsrisico's op de drukke luchthaven. Maar nu september nadert staat, als de ultimata zijn vestreken, niets de acties meer de in de weg.