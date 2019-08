Genieten! Zomer laat zich morgen nog een keer zien

NOORD-HOLLAND - Wie nog een beetje bij wil kleuren, moet morgen zijn kans pakken. Met temperaturen die richting de 27 graden gaan, volop zon en een zuchtje wind, belooft het een stralende dag te worden. Voorlopig lijkt dat voor het laatst. Toch is er volgens NH-weerman Jan Visser genoeg kans op nog meer warme dagen.

Tot het einde van de dag kunnen we morgen genieten van het zomerse weer. Voor wie in de avond nog de deur uit gaat, doet er goed aan om een paraplu mee te nemen. "In de avond gaan buien vallen. Hierdoor koelt het flink af en zondag zal het niet warmer worden dan 19 graden", aldus Visser.

Weemoedig naar de zomer hoeven we volgens de weerman niet te worden. "Het kan diep in september nog warm worden. Soms heb je zelfs begin oktober nog een mooie dag. Meteorologisch is het zaterdag dan wel de laatste dag van de zomer, maar dat zegt niet alles."

Top drie

De zomer van 2019 gaat volgens Visser de boeken in als prima zomer. "Wat mij betreft komt 'ie in de top drie van goede zomers. Juni was warm, en dan de enorme hitte in juli. Dat was meteorologische allemaal bijzonder interessant. Gelukkig is er meer neerslag gevallen dan vorig jaar. Dat is goed."

Volgende week liggen de temperaturen rond de 19 graden, normaal voor deze tijd van het jaar.