Formule 1 Zandvoort op 3 mei 2020: rekening houden met Dodenherdenking, vakantie en Bevrijdingspop

ZANDVOORT - Haarlem en Zandvoort zijn blij dat er sinds vandaag eindelijk duidelijkheid is over de datum van de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. "We hadden twee scenario's liggen, 3 en 10 mei en die laatste kan nu in de prullenbak", zegt een woordvoerder.

Dat de datum nog officieel moet worden vastgesteld op 4 oktober, is bij de woordvoerder niet bekend. "Dat zal niet meer dan een disclaimer zijn. Wij gaan vanaf nu uit van de datum 3 mei."

Lees ook: Formule 1 van Zandvoort is op 3 mei

Voor Haarlem en Zandvoort betekent de datum dat er rekening moet worden gehouden met het begin van de schoolvakantie, Dodenherdenking en het drukbezochte Bevrijdingsfestival in Haarlem op 5 mei.

Afspraken

Met de organisatie van de Dutch Grand Prix zijn volgens de woordvoerder al afspraken gemaakt om rekening te houden met de Dodenherdenking op 4 mei. Dat is van belang want de erebegraafplaats in Overveen ligt aan de Zeeweg. Dat is een van de wegen van aan- en afvoer van het hele circus op het circuit. "Na de finish om half vijf zondagmiddag moet meteen worden begonnen met de afbouw zodat er maandag weinig tot geen overlast is."

Bevrijdingspop

5 mei is ook van belang, omdat er dan Bevrijdingspop is in de Haarlemmerhout. Voor dit evenement moeten parkeerplekken worden vrijgehouden voor organisatie en bezoekers, wat betekent dat er minder parkeerplekken zullen zijn voor bezoekers aan de Formule 1, aldus een woordvoerder. De gemeenten gaat ernamelijk van uit dat veel bezoekers aan de Formule 1 in Zandvoort een aantal dagen zullen blijven hangen in en om de badplaats.