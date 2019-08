Grensrechter betuigt ook voor politierechter spijt "Dit nooit meer, dit was ik niet"

HAARLEM - Ook voor de politierechter heeft de 34-jarige grensrechter G.A. uit Haarlem van voetbalclub Geel-Wit herhaaldelijk spijt betuigd voor het neerslaan van de keeper van het Hoofddorpse UNO in maart dit jaar. "Ik heb ontzettend veel spijt. Ik zal dit nooit meer doen. Ik wil juist zinloos geweld tegengaan", verklaarde hij.

De grensrechter kreeg een geldboete van 500 euro voor de vuistslag die hij had uitgedeeld, waardoor de keeper vijftien minuten lang bewusteloos op het grasveld lag. Beelden daarvan werden veelvuldig gedeeld op internet en leidde tot grote verontwaardiging.

Lees ook: Grensrechter die keeper bewusteloos sloeg vandaag voor de rechter

De officier van justitie had een taakstraf van 60 uur geëist, maar tot opluchting van de verdachte werd het een geldboete. Dat betekent ook dat hij geen strafblad krijgt. Zijn advocaat Esther Vroegh: "We zijn natuurlijk zeer tevreden, voor zover je natuurlijk over tevredenheid kan spreken bij zo'n ellendige zaak voor alle betrokkenen." De straf is definitief en er is geen beroep mogelijk.

Blackout

Naar eigen zeggen rende de grensrechter het veld op toen één van zijn teamgenoten op de grond lag en verschillende spelers van de tegenpartij op hem intrapten. "Het was helemaal ontploft in mijn hoofd. Ik had een blackout. Hoe ik zo boos ben geworden, weet ik niet", vertelde hij tijdens de rechtszitting. "Het zit niet in mijn aard, ik heb dit nooit eerder gehad, ik ben meer een binnenvetter."

Schadevergoeding

De grensrechter heeft aan het slachtoffer 1900 euro schadevergoeding betaald. 900 euro voor medische kosten en 1000 euro voor immateriële schade. Hiernaast volgt G.A. sessies bij een psycholoog om de reden van zijn agressie te achterhalen.