Grensrechter die keeper bewusteloos sloeg vandaag voor de rechter

HAARLEM - De 34-jarige grensrechter die in maart een keeper van het Hoofddorpse UNO tegen de grond sloeg, staat vanmiddag voor de politierechter in Haarlem. De grensrechter van Geel-Wit uit Haarlem staat terecht voor mishandeling.

Tijdens een vechtpartij tussen UNO 1 tegen Geel-Wit 1 stormt de Haarlemse clubgrensrechter het veld over en slaat de doelman tegen het achterhoofd. Het slachtoffer gaat tegen de vlakte en blijft roerloos liggen, waarna er met spoed een ambulance voor hem wordt besteld.

De keeper is uiteindelijk met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Wat hem exact mankeerde is niet bekend, al liet Uno-voorzitter Roel de Groot dezelfde dag aan NH Nieuws weten dat 'hij het naar omstandigheden goed maakt'.

De grensrechter is toen aangehouden. Later royeerde Geel-Wit de grensrechter, die ook speler van de club was, en de KNVB schorste de man voor drie jaar.

