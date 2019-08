Nog altijd veel zij-instromers nodig op basisscholen Zaanstad: 'Selectie wordt onderschat'

ZAANDIJK - Door voldoende zij-instromers aan te trekken hoopt Zaanstad definitief af te rekenen met de vierdaagse schoolweek. Aan de animo ligt het niet, maar niet iedereen blijkt even geschikt voor het vak van leraar. "Het is een pittige voorselectie die mensen onderschatten."

Dat zegt Ellen Voskuilen van scholenkoepel Zaanprimair tegen NH Nieuws. Hoewel de scholen onder haar koepel nu net voldoende leraren hebben 'is elke zieke er een te veel', aldus Voskuilen.

Lees ook: Zij-instromers moeten probleem vierdaagse schoolweek Zaandam oplossen

Bekijk hieronder het fragment uit maart, waarin directeur Spies van scholenkoepel Agora en directeur Voskuilen van Zaanprimair uitleggen hoe het traject voor zij-instromers eruitziet en wat het voor scholen betekent. Let op: tekst loopt door onder de video.



Met een uitgebreide wervingscampagne probeert ZaanPrimair voldoende mensen van buiten het onderwijs warm te maken voor een baan voor de klas. Toch haalt lang niet iedereen de eindstreep: van de tien kandidaten die eind vorig jaar werden aangetrokken, zijn er 'na selectie en heroverwegingen' nog maar drie over.

'Direct werken'

Op basisschool De Zoeker aan de Fortuinweg in Zaandijk werken al enige tijd twee zij-instromers, die het daar erg naar hun zin hebben. "Dit was een heel mooie mogelijkheid om direct te gaan werken zonder eerst een studie te volgen", zegt Daphne Wassink, die een half jaar geleden op de school begon. "En om werken en leren te combineren."

Lees ook: Ouders Zaandamse basisschool lopen protestmars tegen vierdaagse schoolweek

Michael Bos draait inmiddels twee jaar mee op de school. Hij vindt het geweldig dat je de leerlingen 'in september binnenkrijgt, aan het eind van het jaar aflevert en dan het verschil ziet'. "Dat je daar dan een bijdrage aan hebt geleverd."

Begeleiding

Volgens Voskuilen is niet iedere school zo geschikt voor zij-instromers als De Zoeker. Dat heeft alles te maken met begeleiding, waar onder zij-instromers meer behoefte aan is dan onder regulier personeel. Ze legt uit dat het beter is om nieuwe leraren niet direct in het diepe te gooien, maar het beter is om ze eerst twee jaar te stationeren op een school waar ze aan de hand worden genomen. "Daar hebben we meer aan dan snel pleisters plakken."

De zij-instromers van De Zoeker zijn zeer tevreden met carrièreswitch. "Als het je ligt, zou ik het zeker doen", zegt Michael. Ook Daphne beveelt een baan in het onderwijs aan, want 'het is echt genieten'.