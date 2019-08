Alkmaarseweg in Beverwijk nu echt afgesloten voor automobilisten

BEVERWIJK - De Alkmaarseweg in Beverwijk is vanaf vanmorgen toch echt afgesloten voor al het autoverkeer. De weg is afgezet met bloembakken en automobilisten moeten een andere route vinden.

De weg staat bekend als een sluiproute, en automobilisten hielden zich er vaak niet aan de maximumsnelheid. Bewoners geven aan blij te zijn met de blokkade, al is een aantal automobilisten boos dat hun sluiproute nu afgesloten is. Een motorrijder merkt slim op: "Ze moeten dat bord aanpassen. Nu staat er alleen autoverkeer, waardoor ik dacht dat ik er nog wel door kon."

De afsluiting van de weg is een proef die door de gemeenten Heemskerk en Beverwijk samen wordt uitgevoerd. Aan het einde van het jaar zal geëvalueerd worden of bewoners en weggebruikers tevreden zijn met deze blokkade.