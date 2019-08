Alkmaarseweg in Beverwijk vanaf maandag op slot voor autoverkeer

BEVERWIJK - Het is morgen zover: de Alkmaarseweg gaat voor een proefperiode van vier maanden op slot voor autoverkeer. Ter hoogte van de grens van Beverwijk-Heemskerk komt een blokkade die sluipverkeer moet tegenhouden. Automobilisten kunnen omrijden via de Plesmanweg of de Binnenduinrandweg (N197).

Dat is volgens de gemeente Beverwijk nodig omdat weggebruikers zich vaak niet aan de snelheidslimiet houden. "Dit levert onveilige situaties op voor voetgangers en fietsers", schrijft de gemeente in een persbericht. Door het experiment met de blokkade hoopt Beverwijk, en ook buurgemeente Heemskerk, op een veiligere oversteekplaats voor voetgangers en fietsers op de Alkmaarseweg-noord en de Rijksstraatweg ter hoogte van de Maerten van Heemskerckstraat.

Ook op de Rijksstraatweg van Heemskerk naar Beverwijk worden weggebruikers gewaarschuwd voor de afsluiting.

Naast de blokkade die morgenochtend wordt geplaatst, komt er ook een klapbare paal voor de hulpdiensten. Met de tijdelijke inrichting wordt rekening gehouden met kerende automobilisten en wordt er de eerste week geassisteerd door verkeersregelaars.

Kritiek

Omwonenden van de Alkmaarseweg zouden, waar een limiet geldt van maximaal dertig kilometer per uur, geklaagd hebben over de hardrijders. Maar de aanstaande afsluiting levert een stroom aan kritiek op bij weggebruikers, zo blijkt uit een inventarisatie op sociale media. Veel mensen schrijven dat er juist moet worden opgetreden tegen de overtreders. "Het is gewoon belachelijk dat een belangrijke verkeersader voor het genot van een paar mensen wordt afgesloten", zegt de een. Een ander: "Gewoon handhaven door te flitsen, want dit is de wereld op z'n kop."

Tijdens de proef worden metingen verricht. Ook worden omwonenden en weggebruikers gevraagd naar hun ervaringen. De proef met de afsluiting duurt tot en met 2 december.