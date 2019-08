Icoon Jolanda de Rover zag het Olympisch bad en dacht: "Yes, dit is het!"

AMSTELVEEN - Tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles (1984) behaalde zwemster Jolanda de Rover haar grootste successen. Op de 200 meter rugslag zwom ze naar goud, terwijl ze op een wereldpodium nooit eerder een medaille had gewonnen. Als 'voorafje' was er ook nog een bronzen plak op 100 meter rugslag.

Kort voor haar gouden race zag De Rover dat het goed zat: "Ik kwam het zwembad binnen en dacht meteen: 'Yes, dit is het'." Ze had gezien dat de zon onder zou zijn gegaan als de Olympische finale werd gezwommen. En dat was een belangrijk gegeven, want er werd gezwommen in een buitenbad.

"Op de 100 meter rugslag was de zon nog niet onder en toen zwom ik in de lijnen. Het helpt echt als je de zon niet in je gezicht hebt", vertelt Jolanda.

Zelfvertrouwen

Ook zat Jolanda vol met zelfvertrouwen. Eerder zwom ze al naar brons op de 100 meter rugslag. Bovendien had ze op de 200 meter een van de snelste tijden van het seizoen gezwommen, dus met de vorm zat het wel goed.

De Rover: "Voor de series hadden we de wisselslagestafette gehad en daar werd iemand gediskwalificeerd omdat ze te vroeg overnam, dat was een tegenslag." Eigenlijk had er dus nog een derde plak moeten zijn. "Absoluut!", beaamt De Rover.

