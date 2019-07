Olympisch kampioen Stephan van den Berg kan zich geen leven zonder water voorstellen

HOORN - De Hoornse windsurfer en oud-Olympisch kampioen Stephan van den Berg heeft altijd al een voorliefde voor water gehad. Het was al vrij snel zeker dat hij iets wat water zou gaan doen. "We waren een echte zeilersfamilie. We gingen ook altijd met de boot op vakantie."

Biografie



Naam: Stephan van den Berg



Geboren: Hoorn, 20 februari 1962



Beroep: windsurfer, ondernemer



Erelijst: Olympisch kampioen 1984, 10x wereldkampioen, 10x Europees kampioen, Sportman van het jaar 1984

Toch werd Van den Berg geen zeilkampioen, maar surfkampioen. De reden daarvoor was een praktische: een wedstrijdboot kostte veel geld, terwijl een surfplank betaalbaar was.

Olympisch kampioen

Binnen een paar jaar ontwikkelde Van den Berg zich als een komeet tot een ware surfkampioen. Tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles in 1984 kwam hij als wereldkampioen aan de start. Hij maakte zijn reputatie waar en werd ook Olympisch kampioen.

Kijk hieronder voor het langere interview met Stephan van den Berg:

mentaliteit

Maar Olympisch kampioen worden is niet zomaar iets: daar moet je volgens Van den Berg wel een bepaalde mentaliteit voor hebben. "Het beroep van sporter is een fantastisch leuk en mooi en luxe beroep. Het is helemaal niet zwaar, je doet namelijk iets dat je leuk vind en je werkt heel erg hard voor je beroep. Als sporters het hebben over 'opofferingen en ik moet er heel veel voor laten', zullen ze nooit Olympisch kampioen worden."

