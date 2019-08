Zuid-Hollanders ontvangen onterechte NL-Alert bij brand in Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - Onterecht schrikken in Zuid-Holland: bewoners in het noorden van de provincie kregen gisteravond een NL-Alert vanwege een brand in Nieuw-Vennep. In het bericht werd gewaarschuwd voor mogelijk vrijgekomen asbest, maar de melding was helemaal niet bedoeld voor die regio.

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland meldt aan Omroep West dat het NL-Alert naar mensen tot 300 meter ten zuiden van de brand gestuurd zou moeten zijn. En dus niet nog kilometers verder. "Mensen in Zuid-Holland die het bericht hebben ontvangen, kunnen het alarm daarom absoluut negeren."

Voorzorg

De brand woedde gisteren in een schuur aan de Poststraat. Omdat het een oud pand was en het in slechte staat verkeerde, werd rekening gehouden met asbest. "We hebben uit voorzorg toen een Alert gestuurd", aldus de Veiligheidsregio.

Op social media zeggen veel mensen die waarschuwing te hebben ontvangen in onder andere Leiden, Voorhout en Hillegom. Volgens de woordvoerder heeft dat te maken met omliggende zendmasten, waardoor ook mensen buiten het gewenste gebied het bericht mogelijk hebben ontvangen. Hoe dat kon gebeuren, is onduidelijk.

'Niks vastgesteld'

Volgens de Veiligheidsregio is er inmiddels onderzoek gedaan of er daadwerkelijk asbest is vrijgekomen. "Maar er is niks vastgesteld. Iemand van de gemeente pakt dit nu verder op."