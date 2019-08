Brand in schuur Nieuw-Vennep: mogelijk asbest vrijgekomen

NIEUW-VENNEP - In een schuur achter een winkelpand in Nieuw-Vennep is vanavond brand uitgebroken.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de brand te blussen. Op dit moment lijkt deze onder controle.

Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen, hierom heeft de Veiligheidsregio besloten een NL Alert uit te sturen voor mensen die ten zuiden van de brand in het stadje wonen.

Er is nog geen oorzaak van de brand bekend. Wel is bekend dat er op het moment van de brand niemand in de schuur aanwezig was.