Helft 'gevaarlijke' balkons Hilversum toch veilig: bewoners mogen balkon weer op

HILVERSUM - Bewoners van de appartementencomplexen aan de Hilversumse Oosterengweg en de Van Linschotenlaan mogen hun balkon weer op. De eerder als mogelijk gevaarlijk bestempelde balkons blijken toch veilig genoeg.

Bewoners van de twee appartementencomplexen kregen vlak voor de hittegolf van eind juli van woningcorporatie Dudok Wonen te horen dat de balkonvloeren gevaarlijk zouden zijn. Bewoners mochten daarom hun balkon niet op, zonder dat ze te horen kregen hoe groot het gevaar was en of er echt kans op instorting was.

De balkons zijn de afgelopen tijd onderzocht. Alles blijkt nu veilig, zo hebben de bewoners via een brief te horen gekregen. "Uit het onderzoek is gebleken dat alle balkons aan de Oosterengweg en de Van Linschotenlaan veilig zijn", vertelt een woordvoerder van Dudok Wonen. "Dat komt omdat is gebleken dat tijdens de bouw sterker staal is gebruikt dan op de bouwtekeningen is aangegeven."

De bewoners kunnen nu dus weer op hun balkon van het mooie weer genieten. Dudok Wonen vraagt wel 'normaal gebruik' van bewoners. Zo mogen er geen zware onderdelen op het balkon geplaatst worden.

Andere balkons

Balkons aan de Erfgooiersstraat en de Kupstraat die ook als niet-veilig zijn bestempeld mogen overigens nog niet gebruikt worden. Daar wordt nog volop onderzoek gedaan naar de bewapening van het beton. Wanneer daar resultaten van verwacht worden, is niet bekend.