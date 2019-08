Politie maakt zich "ernstig zorgen" over vermiste 23-jarige Penny

VENHUIZEN - Er wordt nog de hele dag en mogelijk ook morgen gezocht naar de 23-jarige Penny uit Alkmaar, die gisteravond spoorloos verdween bij een strandje aan het Markermeer in Venhuizen. Ze was daar met een vriendin gaan zwemmen, maar op een later moment verloren ze elkaar uit het oog.

"We maken ons ernstig zorgen", zegt de politie tegen NH Nieuws. Er wordt op dit moment op en rondom de plek waar ze vermist raakte gezocht met boten en speurhonden. "Dit gaat door zolang nodig is. Er zijn al plannen om morgen door te gaan met zoeken."

Zowel de familie als de politie maakt zich ernstige zorgen over vrouw uit Alkmaar. "We kijken ook of ze bijvoorbeeld bij bekenden is", zegt de politie. "We hopen dat, als dat het geval is, ze snel contact opneemt."

Veel reacties

De vermissing trekt veel aandacht, onder meer via Facebook. Een oproep van Penny's broer is in korte tijden meer dan tienduizend keer gedeeld.

Ook bij het strandje waar Penny voor het laatst is gezien, gaat het nergens anders over. Frank Bobeldijk, een vrijwilliger die met zijn eigen speurhond mee zoekt, zag hoe het strandje was achtergelaten.

"Onderaan de dijk bij het strandje lag de handdoek, nog wat drinken stond er in het zand en ook haar telefoon lag er nog. Ik heb de hele kant afgezocht met de hond."

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk, maar de vriendin zou alarm hebben geslagen nadat Penny weg was toen ze terugkwam van het toilet. Haar telefoon, kleren, andere spullen lagen nog op de kant en haar auto stond nog gepakeerd.

Vannacht is er tot 02:00 uur gezocht naar Penny.