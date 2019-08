Vermiste zwemster Markermeer is 23-jarige Penny: zoektocht gaat door

VENHUIZEN - Er wordt vanmorgen nog steeds gezocht naar de zwemster die gisteravond vermist is geraakt in het Markermeer bij Venhuizen. Het gaat om de 23-jarige Penny de Jager uit Alkmaar, meldt haar broer op Facebook.

Er is vannacht tot 02.00 uur gezocht naar de vrouw, die was gaan zwemmen met een vriendin en niet meer terugkwam. "We onderzoeken nu wat er gebeurd kan zijn. Er zijn meerdere scenario's mogelijk", aldus de politie.

De politie gaat zoeken in een groter gebied dan alleen in het Markermeer bij het strandje in Venhuizen. "Het zou bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn dat ze niet is gaan zwemmen."

De 23-jarige Alkmaarse was volgens haar broer bij het water met een vriendin. Haar spullen, telefoon en kleding lagen nog bij het strandje. Ook haar auto stond nog in de buurt geparkeerd. De vriendin sloeg alarm over haar vermissing.

Oproep massaal gedeeld

Haar broer roept via Facebook op om uit te kijken naar zijn zusje. "Ze is spoorloos verdwenen, heeft iemand iets gezien of gehoord?", vraagt hij. Het bericht is inmiddels al ruim twee duizend keer gedeeld.