Gooise thuiszorgorganisatie blijft voor rechter strijden om hoger tarief

GOOISE MEREN - Thuiszorgorganisatie Gooi en Vechtstreek (TGVS) gaat nog een keer proberen om via de rechter af te dwingen dat acht Gooise gemeenten een hogere vergoeding gaan betalen voor hun werk.

De thuiszorgorganisatie heeft al veel langer problemen met de tarieven die Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren hanteren als vergoeding voor de thuiszorg.

TVGS noemt de bedragen 'niet reëel' en 'onrechtmatig'. Het stelt dat de gemeenten niet genoeg rekening houden met de cao-stijging. Daarnaast zegt TVGS dat er geen rekening gehouden wordt met onder meer ziekteverzuim en reis- en opleidingskosten.

Hoger beroep

De thuiszorgorgansatie en de acht Gooise gemeenten stonden al eerder tegenover elkaar in de rechtbank. Toen werd het bezwaar van TVGS verworpen door de rechter. De thuiszorgorganisatie gaat in hoger beroep en probeert de Gooise gemeenten met een spoedappèl weer voor de rechter te dagen. Of dat verzoek wordt gehonoreerd, is nog niet bekend.