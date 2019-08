Het gaat goed met de uil: "Heel Noord-Holland staat stijf van de uilen straks"

ASSENDELFT - Het aantal uilen in Noord-Holland groeit explosief dit jaar. Onder andere het grote aantal muizen zorgt ervoor dat het goed gaat met de uil. Ook in de schuur van Jan Nelissen uit Assendelft zijn dit jaar veel uilskuikens geboren.

Het erf van Jan is inmiddels volgestroomd met buren, ouders en kleinkinderen. Zij zijn erg benieuwd naar de piepjonge uilskuikens, die in een kast in de nok van de schuur geboren zijn. Ieder jaar is het weer afwachten hoeveel kuikens de eerste weken hebben overleven.

"Ik heb het niet eerder meegemaakt dat er zoveel uilen zijn geboren, zegt vogelringer Rein Beentjes blij verrast. Voor de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek ringt rein roofvogels en uilen. "Heel Noord-Holland staat stijf van de uilen straks."

Als een uil in huis is...

Rein berekent dat het mannetje per dag dertig muizen moet vangen om zijn vrouw en kinderen te voeden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Jan Nelissen rondom zijn huis geen muis meer tegenkomt. "Ik zie nooi een muis. Alleen in de brakballen die in de schuur liggen!"