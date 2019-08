Schapen gestolen bij boerderij onder Hondsbossche Zeewering

PETTEN - Er zijn vannacht schapen gestolen bij Schapenboerderij De Dromer onder de Hondsbossche Zeewering in Petten. Dat ontdekten de eigenaren van de boerderij vanochtend. Om hun dieren gemakkelijker te kunnen controleren, hadden ze hekken neergezet. Daar hadden de dieven handig gebruik van gemaakt: de schapen waren zo snel bijeengedreven.

Hoeveel dieren er precies zijn gestolen, is nog niet bekend. "We hebben zo'n 600 schapen. We zullen ze moeten tellen om er achter te komen hoeveel er weg zijn", zegt eigenaar Simone Snip. Maar dát er schapen weg zijn, is volgens haar zeker. "De dieren liepen in het weiland en vanochtend stonden ze plotseling in de hekken. Ook zagen we bandensporen."

Snip baalt gigantisch. "Je steekt er veel tijd en zorg in en dan is het gewoon niet eerlijk als mensen zomaar jouw dieren meenemen."

Haar man en zij namen begin dit jaar de boerderij aan de Westerduinweg over van de vorige eigenaar. "We zaten al vrij snel in de lammerentijd en hebben nu dus veel schapen. Er is al wel een deel verkocht aan de handelaar, maar er zijn nog altijd veel schapen en lammeren over. Ontzettend jammer dus." Ze heeft vanmiddag het bericht op Facebook gezet: "Om andere boeren te waarschuwen en slagers en handelaren te attenderen."

Aangifte

Ze gaat morgen aangifte doen bij de politie. "De hekken hebben we uiteraard weggehaald. We hadden ze laten staan om het voor ons zelf gemakkelijk te maken, maar dit was natuurlijk niet de bedoeling." Het zou overigens niet voor het eerst zijn dat schapen worden gestolen in de Hargerpolder. Vaak gaat het dan om een enkel schaap, waarbij het eigenaren bij een grote kudde pas laat opvalt als er dieren weg zijn. Nu lijken er één keer veel te zijn gestolen.