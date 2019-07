Lammetje gestolen uit weiland: "Ik wil mijn eigen Bella terug"

ANNA PAULOWNA - Vorige week liep lammetje Bella nog vrolijk rond in een weiland aan de Lagedijk tussen Anna Paulowna en Oudesluis, nu moet verzorgster Serina Hartman (40) uit Wieringerwaard haar al een week missen. Ze is ontroostbaar: "Ik wil gewoon mijn eigen Bella terug."

Bella, want zo heet het beestje, is een bijzonder lammetje voor Serina. "Haar moeder had in maart vijf lammetjes gekregen", vertelt ze. "Eén ging dood en één werd door het schaap geaccepteerd. De andere drie werden verstoten en moesten worden opgevoed als 'potlam'." Alleen liep Bella een beetje achter. "Ze lag maar en at niet."

Serina woont vlakbij de boerderij en kon het niet langer aanzien. "Ik vroeg de boer of ik haar mocht opvoeden. Dat mocht en met intensieve verzorging wist ik ervoor te zorgen dat ze al op de tweede dag liep." Het lammetje groeide op tussen haar andere huisdieren en ging net als de hond en de kat bij Serina op schoot liggen.

Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.



Nu, maanden later, was Bella al bijna volwassen. "Ze kon niet eeuwig bij mij rondlopen, dus ik had de boer waar mijn paard stond gevraagd of ze bij zijn schapen mocht lopen." Krap een week mocht ze van de vrijheid genieten. "Op 11 augustus wordt het Offerfeest gevierd. Ik ben bang dat ze is meegenomen om dan geofferd te worden", zegt Serina. "Schapen zijn in deze periode extra duur, er wordt wel zo'n 225 euro gevraagd. Dat is 100 euro meer dan normaal. Een schaap stelen is dan de goedkoopste optie. Bovendien was Bella gewend aan mensen. Ze rende zo op ze af."

Maar ze houdt hoop. "Wie weet loopt ze nog ergens in een achtertuin, in afwachting van het Offerfeest. Ik geef mezelf ook tot 11 augustus de tijd. Daarna is wat mij betreft alle hoop verloren."