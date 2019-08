Bussumse Joris gaat strijd aan met nep-accounts op datingsites en maakt zelf een app

BUSSUM - Het komt nog vaak voor dat mensen worden belazerd op datingsites. Dan denk je een leuk gesprek te hebben en blijkt deze persoon niet te zijn wie hij of zij echt is. Of misschien ben je zelfs opgelicht en wordt je geld afgetroggeld. Bussumer Joris van Huijstee werd zelf ook slachtoffer en heeft nu een dating-app gemaakt.

Zelf werd Joris ook wel eens slachtoffer van een zogeheten 'catfish', een oplichter die met een nep-account contact maakt op datingsites. "Er zijn nep-accounts die je meteen doorhebt, maar er zijn ook mensen die doortrapter zijn. Dan denk je tijden leuk met iemand te hebben, terwijl die persoon dan niet eens blijkt te bestaan", vertelt hij. "Je kunt dan echt behoorlijk gekrenkt worden. En er zijn natuurlijk ook veel verhalen van mensen die voor veel geld worden opgelicht."

Joris bedacht onlangs een app die een einde moet maken aan nep-accounts. De oplossing is simpel: gebruikers kunnen zich alleen aanmelden als ze in de app een selfie maken en een korte video opnemen van zichzelf. "Je kunt dus niet een andere foto gebruiken. Dat voorkomt dus dat mensen foto's van anderen gebruiken en zich als iemand anders voordoen", legt hij uit. "Veiliger dan dit kan het niet."

Eenzame mensen

De app van Joris heet ContactSafe en is sinds kort gratis te downloaden. De Bussumer noemt het niet perse een dating-app, maar meer een 'contact-app'. "Ik heb 'm vooral gemaakt voor eenzame mensen die contact zoeken met anderen. Je kunt chatten met mensen uit de buurt, maar ook met mensen uit de rest van Nederland. Ik ben zelf eenzaam en werd vroeger veel gepest. Ik weet waar ik over praat. Deze app is ook geheel ontwikkeld aan de hand van mijn eigen ervaringen", vertelt Joris.

Meer mensen

Joris hoopt dat steeds meer mensen zijn app de komende tijd weten te vinden. Want hoe meer mensen er meedoen, hoe minder eenzaamheid er is. "Ik heb de eerste aanmeldingen al binnen", vertelt hij trots.