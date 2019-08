Granaten-zwemverbod Naarden-Vesting levert nog geen boetes op

NAARDEN - Het zwemverbod in Naarden-Vesting werd twee maanden geleden aangekondigd - er werd veel over geklaagd - maar het blijkt volgens de gemeente Gooise Meren toch goed te worden nageleefd. Het zwemverbod geldt omdat er afgelopen jaar een bisantgranaat naar boven werd gevist.

De boa's van Gooise Meren hebben de afgelopen twee maanden geen enkele boete uitgedeeld voor overtreding van het zwemverbod.

Er wordt wel vaak gecontroleerd. De gemeente laat weten enkele jongeren te hebben aangesproken en gewaarschuwd.

Explosieven

Een onderzoek naar de brisantgranaatbracht aan het licht dat er mogelijk meer explosieven in de grachten liggen. Naast zwemmen is ook magneetvissen verboden.

Hoe lang het zwemverbod nog blijft gelden, kan de gemeente Gooise Meren niet zeggen. Dat heeft mede te maken met een vervolgonderzoek naar explosieven dat momenteel wordt gedaan. Dat moet aan het licht brengen in hoeverre er nog meer explosieven in de vestinggrachten liggen, wat daar aan gedaan moet worden en vooral ook wanneer. De gemeente kan nog niet zeggen wanneer dat onderzoek klaar is.