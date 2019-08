Zorgen om 'chroom-6-wolken' vuurtoren Egmond, maar: "Niet gevaarlijk"

EGMOND AAN ZEE - De stofwolken die vrijkomen bij het klussen aan de Van Speijk-vuurtoren in Egmond aan Zee maken behoorlijk wat bewoners uit de badplaats ongerust. "Als er chroom-6 in zit, hebben allemaal Derpers over een paar jaar kanker", zegt één inwoner. Rijkswaterstaat zegt dat de stof er níét inzit.

"De mensen die er vlakbij wonen en de badgasten op het balkon zitten er middenin." Sjef Kenniphaas uit Egmond aan Zee is niet gerust op de duidelijk zichtbare stofwolken die stuiven uit de 'ingepakte' vuurtoren langs het strand. "Het waait allemaal het dorp in!"

Er worden op dit moment straalwerkzaamheden uitgevoerd; de vuurtoren moet namelijk gerenoveerd worden en de verflaag verwijderd. In die verflaag zit chroom-6, een kankerverwekkende stof, meldde Rijkswaterstaat eind vorig jaar.

In de wolken die nu vrijkomen, zit géén giftige stof, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen NH Nieuws. Wat die stof dan wel is? "Staalstof. En het gaasdoek dat ter afscherming om de vuurtoren hangt, kan afhankelijk van de windkracht en richting straalstof doorlaten. Deze stof kan geen kwaad."

De woordvoerder verduidelijkt dat het verwijderen van de verf waar wél chroom-6 in zat, al gebeurd is op 26 juli van dit jaar. "Deze werkzaamheden zijn toen in verschillende afgesloten ruimten gedaan en daarbij zijn diverse veiligheidsmaatregelen genomen en metingen verricht."

"Waarom lieten ze dat dat niet weten", vraagt Derper Kenniphaas zich af. Hij is vandaag tijdens zijn dagelijkse wandeling over het strand meerdere malen aangesproken door dorpsgenoten met zorgen. Hij vindt dat er moet worden bewezen dat er geen giftige stof inzit. "Waarom bind je er anders een doek omheen?" De gaten die erin zitten zouden door de storm van vorige week zijn veroorzaakt. "Dat is niet hoe het hoort te zijn. Ik vertrouw het niet."