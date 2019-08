Dorpers gaan stap verder: van eigen platenzaak naar eerste platenbeurs

JULIANADORP - Nog maar een halfjaar geleden openden vader en zoon Koopman een eigen platenzaak in Julianadorp. Naar eigen zeggen omdat de dichtstbijzijnde winkel in Alkmaar is en dat veel te ver weg is voor platenliefhebbers in de regio. Nu gaan ze een stapje verder: op 1 september houden ze voor het eerst in de regio een platenbeurs.

Jort Koopman weet nauwelijks wat hem overkomt. "De winkel is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby van mijn vader en mij", vertelt hij. "We hebben zelf een behoorlijke collectie platen, maar ontdekten dat er in de wijde omgeving geen platenzaak is. Daarom besloten we in de bloemenzaak van mijn tante een platenzaak te starten."

Lees ook: 'Ouderwetse' platenzaak opent in Julianadorp: "Het wordt hier steeds hipper"

De winkel ('eigenlijk een shop in een shop') is vanaf maart elke zaterdag open. "Het was sinds de opening al gelijk heel druk, al dachten we dat het wel minder zou worden. Maar dat is niet zo. We zijn maar één dag in de week open en toch verkopen we telkens tientallen platen. Meestal meer dan 30." Een grote verrassing. "We begonnen met onze eigen collectie van zo'n 1500 stuks te verkopen, maar inmiddels hebben we extra platen bijgekocht."

'Stiekem doet het pijn'

Toch liggen niet ál zijn platen liggen in de winkel. "Ik heb thuis nog een eigen collectie, met de zeldzame platen. Al zijn er ook platen in de winkel waarvan ik hoop dat ze voorlopig nog niet worden verkocht." Hij lacht. "Het gaat ons niet om het geld, we zijn vooral zelf gepassioneerd over de muziek. Alle platen in de winkel kennen we zelf en we vinden het leuk om erover te vertellen. Stiekem doet het elke zaterdag pijn om ze te verkopen."

Nu hebben Jort en zijn vader Mario besloten een stapje verder te gaan: ze houden volgende week zondag voor het eerst in de regio een platenbeurs. "Alleen in Hoorn is een eigen platenbeurs, maar in het gebied daar tussenin is niets", aldus Koopman, die in het dagelijks leven in de mediawereld werkt. Dus besloot hij zelf in het gat te springen. "Er zullen zo'n zes à zeven handelaren op de beurs staan en sommigen bieden ook platenspelers aan." Maar wat nu als ook dit een doorslaand succes wordt? "Dan zou het zomaar een jaarlijks terugkerend evenement worden."

Platenbeurs in Julianadorp

De beurs is op 1 september van 12.00 uur tot 18.00 uur op het terras van Eetcafé 't Juffertje aan de Keizerskroon in Julianadorp. Muzikanten zorgen voor live-muziek. De verkopers staan onder tenten ('uit de zon en uit de regen').