Twitterpastoor krijgt bloemetje van islamitische buurtbewoner na online dreigementen

HEEMSTEDE - Twitterpastoor Jan-Jaap van Peperstraten uit Heemstede kreeg afgelopen week een hoop narigheid over zich heen, nadat hij moslims online een fijn offerfeest toewenste. Maar vanuit de moslimgemeenschap was er wél waardering voor het vriendelijke gebaar van de katholieke geestelijke: een islamitische buurtbewoonster zocht de pastoor zelfs bij zijn kerk op met een bloempje en snoep.

"Ik wens alle moslims een feestelijk #EidAlAdha toe!", twitterde de pastoor. Bijna vijfhonderd reacties volgden; veel waren ronduit hatelijk. "Ik wens mensen altijd een fijne feestdag toe. Dat het niet altijd in mijn eigen straatje ligt, maakt niks uit. Maar hier waren de reacties wel heel fel", aldus de Heemsteedse pastoor. "Het was duidelijk dat niet iedereen in de feestvreugde wilde delen." Sommige twitteraars gingen zelfs zo ver om een bedreiging naar de inbox van Van Peperstraten te sturen.

Buurtbewoonster Salima besloot de pastoor een hart onder de riem te steken en ging gisterochtend langs om een cadeautje te brengen. "Ja lieve pastoor, ik vind het onvoorstelbaar dat men u zo heeft uitgescholden, dat verdient u niet. Met meer mensen zoals u zou de wereld veel mooier zijn", schrijft ze op Facebook.

Kleinigheidje

"We hoeven het niet met elkaar eens te zijn, als we elkaar maar respecteren. Het was maar een kleinigheidje maar het is u dik gegund; een beetje liefde en respect voor elkaar maakt de wereld veel mooier", vervolgt Salima. Van Peperstraten kon het gebaar in ieder geval enorm waarderen: "Het was een erg lief. Dat het geheel toch nog een positieve wending kreeg, vind ik toch wel alleraardigst."

Negativiteit

Of de pastoor volgend jaar nog eens twee keer nadenkt voordat hij de islamitische gemeenschap een fijne feestdag toewenst? "Mooi niet. Ik laat mij nooit kisten door negativiteit. Volgend jaar wens ik ze gewoon weer het beste toe. Net zoals ik iedereen jaarlijks een fijne Kerst toewens."