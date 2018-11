Wie is toch die Heemsteedse 'Twitterpastoor' die uit een Amsterdamse kerk werd gezet?

HEEMSTEDE - Het was allemaal wat vervelend en gênant, maar boos is hij niet. Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten uit Heemstede. Zondagavond werd hij bij een politiek debat in een Amsterdamse kerk gedwongen om de zaal te verlaten. Hij twitterde namelijk en dat was volgens de beveiligers ten strengste verboden.

Vanmorgen vroeg was de pastoor gewoon weer aan het werk in de Onze Liever Vrouwe Hemelvaartkerk in Heemstede. "Ik raakte zondagavond zelfs verdwaald in Amsterdam", zegt hij lachend, blijkbaar toch een beetje in de war van wat hem eerder die avond was overkomen.

Misverstand

Van Peperstraten deed zondagavond via Twitter verslag van het debat, waar Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en Joël Voordewind (ChristenUnie) onderdeel van uitmaakten. Video's maken mocht niet, maar over twitteren zou niets zijn gezegd. Het ging allemaal goed, totdat de beveiliging hem in de pauze dringend verzocht om de zaal te verlaten. Hij twitterde en dat mocht volgens de beveiligers toch echt niet.

De pastoor ging de discussie niet aan en vertrok. "Als ik mij niet meer welkom voel, dan sta ik op en dan ga ik." Achteraf bleek het allemaal om een misverstand te gaan, de voorganger van de Amsterdamse kerk heeft inmiddels excuses aangeboden aan Van Peperstraten, die ze zonder rancune heeft aanvaard. "Ik laat de zon niet over mijn boosheid ondergaan."

Chinees

De Heemsteedse pastoor is al jaren een fanatiek twitteraar en heeft vele volgers. Op de vraag of hij dinsdagochtend al voor de viering heeft getweet, moet hij lachen. "Ja, één tweet, over dat ik gisteren Chinees heb gegeten. Daar kwamen zoveel reacties op, wat mij dan weer heel erg verwonderde." Hij twittert over van alles en hoopt met zijn tweets vooral ook mensen verder te helpen, ondanks de beperking van het aantal toegestane tekens in één bericht. "Soms volgen er wel hele gesprekken."

Mevrouw Hira, al jaren trouw bezoeker van de kerk in Heemstede, is vol lof over de pastoor en zijn twittergedrag. "Hij is een echte apostel. De Heer zei ook tegen de apostelen om de wereld in te gaan." En zo doet de pastoor dat via Twitter. "Inderdaad, juist", zegt ze. "Hij is een bezige bij."