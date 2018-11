Heemsteedse 'social media-priester' mag niet twitteren in de kerk

AMSTERDAM - (AT5) Priester Jan-Jaap van Peperstraten, beter bekend als de 'twitterpriester' uit Heemstede, heeft gisteravond teleurgesteld een bijeenkomst in 'De Ontmoeting' kerk in Slotermeer verlaten.

Van Peperstraten woonde daar een bijeenkomst bij waarin presentator Andries Knevel de Kamerleden Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en Joël Voordewind (ChristenUnie) interviewde. De Heemsteedse priester van de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk deed zijn reputatie eer aan en deed dan ook verslag via zijn smartphone.

'Minder vriendelijk bejegend'

Na een groot aantal tweets liet hij weten niet verder te gaan. "Ik ben gevraagd om te stoppen met twitteren. Fijne avond verder!" Iets later twitterde hij toch opnieuw. "Na minder vriendelijk bejegend te zijn door een medewerker van de kerk heb ik de bijeenkomst verlaten."

Van Peperstraten was teleurgesteld: "Twitteren zou niet zijn toegestaan. Hier is echter niks over gezegd, enkel over het maken van opnamen, wat ik niet deed."

'Miscommunicatie'

De voorganger van de kerk heeft inmiddels excuses aan de pastoor aangeboden. Twitteren mocht inderdaad wel, maar mede door de veiligheidsmaatregelen zou er een 'miscommunicatie' zijn ontstaan.

"Ik ben wel wat verbaasd. Normaal twitter ik over het nieuws, en nu ben ik zelf onderwerp van het nieuws", laat Van Peperstraten vanochtend weten aan NH Nieuws.

Vrede

Hij maakt zich verder niet zo heel druk meer over de commotie van gisteravond. "Het is simpel, als ik mij welkom voel, dan is het goed. Als ik mij niet welkom voel, dan schud ik het stof van mijn schoenen en neem ik de vrede met mij mee, zoals het ook in de Bijbel staat."