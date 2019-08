Dirk-Jan wel, maar Jan-Dirk niet welkom op Dirkendag: "Er zijn grenzen"

DEN OEVER - Dirken dirken zich nauwelijks op voor de jaarlijkse Dirkendag. Oké, er zijn uitzonderingen, want ook Dirkjes waren vandaag van harte welkom in café Tante Pietje in Den Oever.

Al 36 jaar komen Dirken een keer per jaar samen in de Kop van Noord-Holland, traditioneel een week voor de Flora en Visserijdagen. Ook Dirk-Jannen, Dikken en Dicken zijn welkom, maar 'er zijn grenzen'. Want wie geen Dirk-Jan, maar Jan-Dirk heet, mocht niet naar binnen.

Wat ooit begon met een klein groepje Dirken is uitgegroeid tot een samenzijn van tientallen Dirken. "We hadden ooit een Dirkje uit Urk", zegt een Dirk. Een andere Dirk herinnert zich Engelse Dirk en een Duitse Dirk. "Die kwam altijd op de fiets."

Super-Dirk

Omdat het knap lastig kan zijn om in zo'n gezelschap de juiste Dirk te vinden, hebben veel Dirken een voorvoegsel aan hun naam toegevoegd: Super-Dirk, Lange Dirk, Nieuwe Dirk, ze waren allemaal van de partij vandaag. Een enkeling had zelfs twee redenen om naar binnen te gaan: "Mijn naam is Dirk Dirks."

Of ze behalve hun naam ook nog iets anders gemeen hebben? "Een echte Dirk heeft een buik", aldus een Dirk. "Ik had 'm niet, maar nu wel. Dus dat klopt inderdaad."