Dirk, Dirk en Dirk: alleen maar naamgenoten op jaarlijkse Dirkendag

DEN OEVER - Iedereen die naar Dirkendag in Café Tante Pietje in Den Oever gaat, heeft één ding met de ander gemeen: de naam. Mensen die Dirk of een variant ervan heten, worden toegelaten. Een organisatie komt er niet aan te pas. Al gaat het wel ietwat gestructureerd. Zo maakt Dirk Burghout elk jaar de typische Dirkenshirts.

Het hangt enigszins van de vakantie af, maar over het algemeen komen er zo'n 50 Dirken op Dirkendag af. Hiervan is doorgaans 40 procent nieuw, de anderen zijn trouwe stamgasten. "Entree is gratis", legt Dirk Burghout uit, "maar ze moeten wel een identiteitsbewijs meenemen. Zonder bewijs kom je er niet in. Vervolgens krijgen ze een speciaal Dirk-legitimatiebewijs."

Lees ook: Alle Dirken verzamelen voor Dirkendag

Hij gaat al jaren naar Dirkendag. "Het stelt weinig voor, maar is altijd beregezellig." Volgens traditie is het altijd een week voor de Flora en Visserijdagen. Het wordt nu de 36ste editie. Dirkendag is bedacht in Café Tante Pietje. "Er zaten een aantal Dirken naast elkaar en bedachten dat dat er wel erg veel waren. Ze besloten een jaar later nog meer Dirken te mobiliseren. En zo is het ontstaan", aldus Burghout.

De Dirken hebben volgens Burghout een paar dingen met elkaar gemeen. "Ze eten haringen, drinken bier en roken sigaren. En voor de jongere Dirken is er een puntzak snoep." Als ze zich hebben gelegitimeerd, doen ze een financiële bijdrage in de pot en horen ze er officieel bij.

Zelfs Dirk uit Engeland

Niet alleen mannen met de naam Dirk mogen komen: "Ook Dik/Dick, Dirkje voor vrouwen en Dirk-Jan mag. Maar Jan-Dirk dan weer niet. De naam moet echt met Dirk beginnen."

En wie dacht dat de cafégasten alleen maar uit Den Oever en omgeving komen, heeft het ook mis. "Ze komen werkelijk overal vandaan: we hebben Dirken uit Zuid-Limburg gehad, maar ook van over de grens. Uit Duitsland, België en zelfs Engeland. Hij was op bezoek bij familieleden in Schagen en zij vonden dat hij écht naar Dirkendag moest", zegt Burghout met een lach.

Dirkendag is zaterdag vanaf 16 uur bij Café Tante Pietje, aan de Havenstraat 20 in Den Oever. Hoewel de hoofdfoto wellicht anders suggereert, wordt Dirkendag niet georganiseerd door de gelijknamige supermarkt.