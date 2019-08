Zware jubileumeditie zwemmarathon IJsselmeer: "Met deze golven had ik het niet gered"

MEDEMBLIK - Vanwege de zware weersomstandigheden was de vijftigste editie van de zwemmarathon van Stavoren naar Medemblik er een om niet snel te vergeten.

De 28 zwemmers vertrokken vanochtend om 9.00 uur in de Friese stad aan de 22 kilometer lange tocht door het IJsselmeer. Organisator Jack Brakeboer, die in 1970 voor het eerst meedeed en de tocht enkele keren uitzwom, heeft genoten van de jubileumeditie.

Maarten van der Weijden

"Het is natuurlijk geweldig dat Maarten van der Weijden meedoet", zegt een uitgelaten Brakeboer. Zelf had hij deze jublileumeditie ook graag meegezwommen. "Ik heb keihard getraind, maar de goden weerhielden me ervan om mee te doen." Een blessure gooide roet in het eten, legt hij uit. "Ik ben blij dat ik niet meezwem, want met deze golven had ik het niet gered. Daarom is het mooi dat ik mijn wildcard aan Maarten kon geven."

Van der Weijden zwom de marathon als deelnemer van buitenaf. Omdat hij geen lid is van de zwembond stond bij voorbaat vast dat hij geen Nederlands kampioen marathonzwemmen zou worden. Aan aanmoedigingen voor de marathonzwemmer echter geen gebrek: ook Jack schreeuwde Van der Weijden richting Medemblik. "We zijn er trots op dat hij er is. Hij is toch de man van het langeafstandszwemmen."

Griekse winnaar

Na 22 kilometer kwam Jorgos Skotadis als eerste over de finish. Onder luid gejuich van honderden toeschouwers op de Medemblikker kade ging de Griek - die vorig jaar nog meedeed als Nederlander - net als bij de 49e editie met de zege aan de haal.

"Hij woont hier al twintig jaar, maar we hebben 'm land uitgeschopt", zegt Brakeboer gekscherend. "Want hij kan te goed zwemmen. Is 'ie weer teruggekomen, doet 'ie evengoed weer mee en dan wint 'ie onze race weer. Ik ben er doodziek van."