AZ speelt play-offduel Europa League tegen Royal Antwerp FC in stadion FC Twente

ENSCHEDE - AZ speelt het playoff-duel voor de Europa League tegen Royal Antwerp FC in de Grolsch Veste in Enschede, het stadion van FC Twente.

De Alkmaarders speelden eerder week de voorronde Europa League tegen het Oekraïense FC Marioepol al in het stadion van ADO Den Haag. AZ kan niet in eigen huis spelen omdat een deel van het dak van het AFAS Stadion is ingestort. Ook komend weekend speelt AZ nog in het Cars Jeans Stadion. Dan is FC Groningen de tegenstander.

Donderdag 22 augustus om 20.30 uur speelt AZ dus 'thuis' in Enschede tegen de Belgische club Royal Antwerp FC. "We zijn blij dat we een goede locatie hebben gevonden voor ons Europese duel van komende week", reageert algemeen directeur van AZ Robert Eenhoorn. "Het is mooi dat in navolging van ADO Den Haag ook FC Twente ons de helpende hand toesteekt. We zijn FC Twente, de KNVB, de UEFA en de lokale autoriteiten zeer dankbaar voor het mogelijk maken van deze wedstrijd."

De bovenste ring van het stadion blijft gesloten, zodat er 15.000 supporters in kunnen.