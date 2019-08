AZ wacht consequenties wedstrijdschema nog af

ALKMAAR - AZ moet naar alle waarschijnlijkheid voorlopig de thuiswedstrijden buiten het AFAS Stadion afwerken. Tijdens het verkennend onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) werd vastgesteld dat de directe oorzaak van het bezwijken van de dakconstructie van het stadion is te herleiden naar het falen van de lasverbindingen in de spanten.

"De consequenties voor het wedstrijdschema van AZ worden op korte termijn in kaart gebracht en besproken met KNVB en UEFA", meldt AZ. De gesprekken met beide bonden zijn volgens AZ sinds zondag continu gaande.

Lees ook: Onderzoeksraad: acuut risico voor instorten van resterende dak van AZ-stadion

Zondag ontvangt AZ in Den Haag, in het stadion van ADO, FC Groningen. Over de wedstrijden daarna kan nog niets worden gezegd, aldus een woordvoerder.

Thuisduel

De eerstvolgende thuiswedstrijd, na die van zondag, is op 22 augustus: tegen Antwerp in de Europa League. Dan zou het stadion van ADO opnieuw een optie kunnen zijn. Het eerste thuisduel in de competitie is op 14 september, tegen Sparta. ADO speelt dat weekend uit tegen Feyenoord.

Lees ook: ADO-stadion omgetoverd in AZ-kleuren na dakdrama: “Ongelooflijk onder de indruk”

AZ zegt het onderzoek van internationaal advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV af te wachten en nog niets te kunnen zeggen over de consequenties voor de naderende thuisduels. De tussenrapportage wordt eind augustus verwacht.