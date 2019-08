Brandweerman redt leven Chinees jongetje (7) in Thais waterpark: "Onvergetelijke vakantie!"

HAARLEM - Een brandweerman van de Brandweer Kennemerland heeft tijdens zijn vakantie in Thailand onverwacht een leven gered.

Terwijl hij zich met zijn kinderen vermaakt in een waterpark in het Aziatische land, ziet hij een jongen met een klein kind op z'n armen voorbijkomen. "Het kind hing helemaal slap", schrijft hij in een verslag op de Facebook-pagina van de Brandweer Kennemerland.

De brandweerman twijfelde niet, pakte het jongetje over, legde hem op de grond en startte de reanimatie. Met succes, schrijft hij. "Het water kwam op een gegeven moment uit zijn longen en het jongetje kwam langzaam bij kennis."

'Second life'

Omdat de ouders van het jongetje niet begrepen wat er was gebeurd en geen Engels spreken, besloot de redder mee te gaan naar het ziekenhuis. Daar bleek het te gaan om een 7-jarig jongetje. "Zijn moeder had via Google Translate op haar telefoon getypt 'You gave my boy a second life'. Kippenvel liep over mijn hele lichaam."

Omdat de jonge Chinees veel water in z'n longen had gekregen, moest hij even in het ziekenhuis blijven. De volgende dag ontmoette hij zijn redder. "Het was een fantastisch moment", schrijft de brandweerman. "En daarmee ook een onvergetelijke vakantie."