Duitser redde landgenoot uit zee in Sint Maartenszee: "Hij werd van golf naar golf geduwd"

ST. MAARTENSZEE - De 43-jarige André Krysiak uit het Duitse Hamm heeft afgelopen week het leven van een landgenoot gered. De Duitser bracht de middag met zijn vrouw (42) en twee zonen (8 en 14) door op het strand bij Sint Maartenszee, toen het misging.

Wat als een ontspannen vakantiedag begon, veranderde in een oogwenk. Toen de vrouw en oudste zoon van Krysiak net op pad waren om ergens iets te eten te halen, zag hij een vrouw wild om hulp zwaaien.

Lees ook: Drukte voor reddingsbrigade: ook zwemmer uit zee gered bij Sint Maartenszee

Krysiak maande zijn jongste zoon te blijven zitten waar hij zat. Vervolgens rende hij richting de zee en zag van een afstandje een man die duidelijk moeite had het hoofd boven water te houden: "Hij werd van golf tot golf steeds weer naar beneden geduwd", vertelde de man aan de Duitse nieuwssite WA.de.

Onmiddelijk sprong Krysiak de zee in. Eenmaal bij de drenkeling aangekomen, reageerde de man amper op hem. Ook had hij moeite met ademhalen. Krysiak wist de man op het droge te krijgen. Binnen twee minuten arriveerde de reddingsbrigade, en ook een traumahelikopter zette koers richting het strand. De drenkeling werd uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Geen spijt

Dagen later kijkt Krysiak terug op de reddingsactie. "Ik zou graag willen weten hoe het de man verging", vertelt hij. "Ik zou het zo opnieuw doen." Ook roept hij anderen op hulp te bieden als dat nodig is: "Ik kan alleen tegen iedereen zeggen: ga en help. Zelfs als je niet zeker weet of iemand echt je hulp nodig heeft. Of als je niet weet wat je kunt verwachten. Hulp kan levens redden", zegt hij.

Via Facebook heeft Krysiak inmiddels vernomen dat de man die hij redde het ziekenhuis heeft verlaten en het goed maakt.