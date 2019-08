Drukte voor reddingsbrigade: ook zwemmer uit zee gered bij Sint Maartenszee

ST. MAARTENSZEE - De reddingsbrigade was gisteren druk: er werden niet alleen in Egmond aan Zee mensen uit zee gehaald, ook bij Sint Maartenszee moest iemand worden gered. Het slachtoffer was in een gevaarlijke stroming terechtgekomen.

Door een krachtige zuiderwind van de afgelopen dagen is een sterke stroming in zee. De reddingsbrigade had hier al voor gewaarschuwd, maar toch kwamen er mensen in zo'n gevaarlijke mui terecht.

Bij Egmond aan Zee moest gistermiddag een Duits gezin worden gered, en ook ter hoogte van Strandslag Burgemeester Breebaart in Sint Maartenszee moest iemand uit zee worden gehaald.

Het slachtoffer was bij kennis en is door de reddingsbrigade naar de ambulance gebracht.