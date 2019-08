Serviceteam AZ moet even wennen bij ADO-stadion: "Goed kijken waar we ze heen sturen"

ALKMAAR - Voor de dames van het AZ-serviceteam is het even wennen vanavond. Het AFAS-stadion kennen ze op hun duimpje, maar nu ze de fans naar de juiste vakken van het ADO-stadion moeten dirigeren, houden ze plattegrond voor de zekerheid maar bij de hand. "Een beetje verwarrend, want ik moet goed kijken waar ik ze heen moet sturen."

ADO's geste naar AZ valt in de smaak, zo blijkt uit de beelden van Omroep West. Volgens een vrouw laat de voetbalwereld zich daarmee van haar beste kant zien. "Fantastisch", jubelt ze. "Het is ongelooflijk wat ADO doet voor Alkmaar. Er is zoveel ellende vaak, over hooligans, maar dit laat zien dat sport verbroedert. Een in het AZ-rood gehulde supporter noemt het 'een heel mooi gebaar' van ADO.

"En dat twee wedstrijden!" Hoewel de dames van het serviceteam merken dat er rond deze 'thuiswedstrijd' een andere sfeer hangt dan gebruikelijk, benadrukken ze dat alleen het resultaat telt. "Het blijft een belangrijke wedstrijd, maar we moeten gewoon winnen, en dat moeten ze niet vergeten.